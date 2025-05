Mister Movie | Trailer Io Sono Nessuno 2 il ritorno di Bob Odenkirk che prende in giro John Wick

Preparati a un mix esplosivo di azione e comicità con "Io Sono Nessuno 2 - Il Ritorno", il sequel che vede Bob Odenkirk tornare in un ruolo che ironizza su John Wick. Scopri tutte le novità su Mister Movie, il tuo punto di riferimento per le ultime notizie dall'intrattenimento! Visita il sito: https://www.mistermovie.it.

Il sequel di Io SonoNessuno promette più azione, più risate e un protagonista ancora più umano. Bob Odenkirk è pronto a riscrivere le regole del cinema d'azione, una scazzottata alla volta.

