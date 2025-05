Mister Movie | Pamela Petrarolo | Dal GF a Tale e Quale Show Tra Sogni e Ricordi di Non è la Rai

Pamela Petrarolo, ex concorrente del Grande Fratello, si racconta a Mister Movie, esplorando il suo percorso da Non è la Rai a Tale e Quale Show. Tra sogni e ricordi, l'artista svela le sue ambizioni nel mondo dello spettacolo. Scopri di più su Mister Movie, dove l'intrattenimento è sempre in primo piano!

Pamela Petrarolo svela le sue ambizioni per Tale e Quale Show dopo il Grande Fratello, ricordando gli esordi a Non è la Rai e l'esperienza nel reality.

Pamela Petrarolo, a La Volta Buona il dramma del fratello scomparso: “Non sappiamo nulla da anni” - Ospite de La Volta Buona, Pamela Petrarolo racconta la toccante storia di Manuel, il suo fratello scomparso da anni ... 🔗dilei.it

Pamela Petrarolo a La Volta Buona: "Mio fratello scomparso da due anni, un dolore devastante" - Tra gli ospiti della puntata di giovedì 1 maggio de La Volta Buona c’è anche Pamela Petrarolo che, nel salotto pomeridiano di Caterina Balivo, torna a raccontare il dramma che ha colpito lei e la sua ... 🔗libero.it

Grande Fratello, Pamela Petrarolo: “il pubblico va rispettato” - Una delle ex concorrenti, Pamela Petrarolo di Non E’ La Rai, ha recentemente pubblicato un post sui social proprio a riguardo. Nello specifico l’ex gieffina ha annunciato di essere ... 🔗msn.com

