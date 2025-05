Mister Movie | Jurassic World Rebirth | Scarlett Johansson e il Mosasaurus Dominano le Nuove Immagini Shock!

Preparatevi a un'ondata di terrore preistorico! Le nuove immagini da "Jurassic World Rebirth" rivelano Scarlett Johansson in una situazione drammatica, mentre il temibile mosasaurus si prepara a dominare le scene. Scoprite tutti i dettagli su MisterMovie.it, dove le ultime novità dall'intrattenimento vi aspettano!

Articolo Offerto da MisterMovie.it Su MisterMovie trovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https:www.MisterMovie.it. Preparatevi a un'ondata di terrore preistorico! Le primissime foto dal set di JurassicWorldRebirth ci mostrano una ScarlettJohansson in pericolo e un Mosasaurus più minaccioso che mai. Dettagli esclusivi sul nuovo capitolo della saga! 🔗Leggi su Mistermovie.it © Mistermovie.it - Mister Movie | Jurassic World Rebirth: Scarlett Johansson e il Mosasaurus Dominano le Nuove Immagini Shock!

Su questo argomento da altre fonti

Jurassic World e Jurassic Park, in che ordine guardare i film del franchise? - In attesa dell'uscita in sala di Jurassic World: La Rinascita, scopriamo qual è l'ordine corretto per guardare i film della saga dei dinosauri. 🔗cinema.everyeye.it

Jurassic World - La rinascita: Scarlett Johansson aveva un'unica richiesta per il suo ruolo - L'attrice ha confessato di aver chiesto soltanto una cosa per il suo personaggio nel nuovo capitolo del longevo franchise. 🔗msn.com

Jurassic World: Il dominio è il film più costoso della storia del cinema, la cifra è vertiginosa - Ora che, per la legge inglese, sono stati resi pubblici i numeri legati al credito d'imposta per la produzione di Jurassic World: Il dominio, bisogna reggersi la mascella di fronte al denaro investito ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Svelato pacchetto skin Klassic MK Movie per Mortal Kombat 11

Svelato il nuovo pacchetto skin di Mortal Kombat 11 ispirato al film originale del 1995Ora disponibile, il pacchetto skin Klassic MK Movie include voci e fattezze degli attori Christopher Lambert, Linden Ashby e Bridgette Wilson-SamprasWarner Bros.