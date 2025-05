Mission | Impossible – The Final Reckoning | le prime reazioni elogiano lo spettacolo di altissimo livello del film

Mission: Impossible – The FinalReckoning: le primereazionielogiano lo “spettacolo di altissimolivello” del filmMission: Impossible – The FinalReckoning è stato rivelato ai membri della stampa, e le primereazioni sono di elogio del film come un’esaltante conclusione dello storico franchise d’azione. Il critico cinematografico Courtney Howard ha scritto del film su X: “The FinalReckoning spacca! Piaciuto. Un’esaltante scarica di adrenalina per la testa e per il cuore e uno spettacolo coinvolgente e impressionante di altissimolivello. McQ, Tom Cruise & CO hanno creato un film di altissimolivello – un actioner brillante e audace per i tempi che furono. Vedetelo GRANDE E RUMOROSO“.Il giornalista e membro del BAFTA Simon Thompson ha fatto eco alla recensione entusiastica di Howard, scrivendo sui social media: “‘The FinalReckoning è intelligente e affilato come un rasoio, questo teso ottavo film di uno dei franchise più esilaranti di tutti i tempi è un altro vincitore. 🔗Leggi su Cinefilos.it

