missili da crociera lanciati da droni ecco il banderol la nuova arma di mosca

Nel conflitto in Ucraina le forze armate russe hanno iniziato ad impiegare una nuova tipologia (e particolare) tipologia di missile da crociera. Il servizio d’Intelligence della Difesa ucraina (Gur) ha rivelato i dettagli del nuovo ordigno noto come S8000 “Banderol “(?????????, lemma russo traducibile come “pacco postale”), diffondendo al contempo alcune fotografie che lo ritraggono. Il “Banderol” sarebbe prodotto dall’azienda Kronstadt, nota per la costruzione di sistemi unmanned, e sarebbe concepito proprio per essere lanciato da un sistema volante senza pilota di dimensioni medio-grandi come l’Orion (la controparte russa dello statunitense MQ-1 Predator), il quale viene appunto ritratto in una fotografia mentre trasporta il nuovo missile. Tuttavia, il Gur afferma che con molta probabilità nell’immediato futuro questo ordigno verrà adattato anche per l’utilizzo da parte di sistemi ad ala rotante, come ad esempio il Mi-28N “Havoc”. 🔗Leggi su Formiche.net