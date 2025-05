Mirko Alessandrini @Cicciogamer89 ringrazia la Polizia per l’intervento anti-furto al Romics

Mirko Alessandrini, noto come @Cicciogamer89, ha espresso la sua gratitudine alla Polizia di Stato per l'intervento durante il furto al Romics. Recandosi personalmente in questura a Roma, ha voluto omaggiare gli agenti per la tempestività e l'efficacia dell'operazione, dimostrando il suo supporto alle forze dell'ordine.

Mirko Alessandrini, meglio conosciuto nel mondo digitale come @Cicciogamer89, ha recentemente reso omaggio alla Polizia di Stato recandosi personalmente in una questura di Roma per ringraziare il corpo di polizia. L'episodio che ha portato a questo gesto risale a circa un mese fa, durante la 34esima edizione del Romics, evento in cui il celebre youtuber .

