Minore su una microcar fermato a Galatina mentre fuma uno spinello quanta droga aveva in casa | arrestato

Un minorenne è stato arrestato a Galatina durante controlli straordinari della Polizia di Stato. Fermato mentre era alla guida di una microcar e fumava uno spinello, le perquisizioni domiciliari hanno rivelato la presenza di una significativa quantità di sostanze stupefacenti, facendolo finire in manette per spaccio di droga.

