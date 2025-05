Mini moto a 80 km h tra la folla | bimbo di 9 anni sfreccia in zona pedonale a Napoli denunciati i genitori

A Napoli, una serata tranquilla a Largo Berlinguer si trasforma in un momento di panico quando un bambino di nove anni sfreccia a 80 km/h su una mini moto tra la folla. La pericolosa bravata ha destato preoccupazione tra residenti e turisti, culminando nella denuncia dei genitori del ragazzino per mettere in pericolo la sicurezza pubblica.

Napoli – È accaduto a Largo Berlinguer, nel cuore del quartiere storico San Giuseppe, dove una tranquilla serata tra residenti e turisti si è trasformata in una scena pericolosa e surreale. A rompere il silenzio e le risate è stato il rombo di una Mini cross a benzina, ma a sorprender tutti non è stata solo la potenza del mezzo, bensì chi lo guidava: un bambino di appena 9 anni. In sella a un veicolo da pista con motore a scoppio da 100 cc – una potenza paragonabile a quella di uno scooter capace di toccare gli 80 kmh – il piccolo ha iniziato a sfrecciare tra la folla con manovre pericolose, tra zig zag e velocità elevata. Una scena scioccante, avvenuta in piena zonapedonale, sotto gli occhi increduli dei presenti. Tra la folla erano presenti anche due carabinieri della Compagnia Napoli Centro, liberi dal servizio. 🔗Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Mini moto a 80 km/h tra la folla: bimbo di 9 anni sfreccia in zona pedonale a Napoli, denunciati i genitori

Cosa riportano altre fonti

