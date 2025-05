Mini Call Veloce e riconferma sul sostegno | come funzionano insieme

La continuità sul sostegno e la partecipazione alla Mini Call Veloce sono questioni spesso confuse tra i docenti. È fondamentale chiarire che, sebbene seguano tempistiche diverse, non si escludono a vicenda. Chi riceve conferma di continuità ha la possibilità di partecipare anche alle immissioni in ruolo da Graduatorie Provinciali (GP).

