Minaccia il suicidio salendo su una gru in centro a Padova | sul posto il negoziatore della polizia Nel 2012 aveva ucciso la moglie

Nel cuore di Padova, un drammatico intervento è in corso in Prato della Valle, dove un uomo di 67 anni si è arrampicato su una gru minacciando di togliersi la vita. Sul posto sono presenti le forze dell'ordine, inclusi i negoziatori, per cercare di riportare la situazione sotto controllo. Lo stesso uomo aveva un passato tragico nel 2012.

