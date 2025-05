Minaccia i colleghi con il coltello | arrestato

Un uomo è stato arrestato dopo aver minacciato con un coltello due colleghi durante una cena. La situazione è degenerata quando, all’arrivo dei carabinieri, ha aggredito gli agenti e cercato di distruggere il finestrino della pattuglia. La serata si è trasformata in un trambusto che ha richiesto l'intervento immediato delle forze dell'ordine.

Mentre è a cena Minaccia con un coltello due suoi colleghi di lavoro. Poi, quando arrivano i carabinieri, li spintona e ne prende a calci uno. In macchina prende a testate il vetro del finestrino, urlando, e con i piedi cerca di rompere il plexiglass della cellula di sicurezza. arrestato, sabato notte, un romeno, operaio di una ditta impegnata nella ricostruzione post sisma, lonut Sebastian Dodea, 30 anni. L'allarme è scattato sabato sera, introno alle 21.30, quando l'ex dipendente dell'uomo, un 56enne romeno, ha chiesto l'intervento dei carabinieri a casa sua. Secondo quanto è stato ricostruito dai militari, l'operaio aveva Minacciando due suoi connazionali con un coltello, durante una cena.Quando i carabinieri sono arrivati, il 30enne era in casa, in boxer. Da quello che è emerso il giorno prima aveva concluso il rapporto di lavoro con la ditta del 56enne, ma non voleva lasciare la casa.