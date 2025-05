Minacce esterne e interne Gli ostacoli sul percorso di Schlein & co

Elly Schlein si trova a fronteggiare sfide complesse, sia esterne che interne, nel suo ruolo di guida. Le sue risposte evasive a domande delicate evidenziano la pressione politica e le dinamiche interne al partito. Mentre cerca di consolidare il consenso, le tensioni con gli alleati e le incertezze strategiche rappresentano ostacoli significativi nel suo cammino.

A domanda non risponde. D’altra parte, le accade spesso di svicolare di fronte agli interrogativi scomodi che non le aggradano o potrebbero procurarle problemi all’interno del partito e con gli alleati delle opposizioni. E così Elly Schlein quando le si chiede (ripetutamente) se veramente ha intenzione di indire un congresso anticipato all’inizio del 2026 non risponde né si né no, ma svicola spiegando che adesso tutta l’attenzione del Pd è focalizzata sui referendum e sulle elezioni amministrative e regionali. Ma nelle stanze del Nazareno, insieme ai pochi veri fedelissimi, la strategia è stata messa a punto. Tra gennaio e febbraio al massimo il Partito democratico terrà il suo congresso. Dopo una tornata elettorale che Schlein presume sarà fortunata per i dem. Le assise nazionali in tempi più rapidi del previsto non hanno solo lo scopo di certificare che la leadership della segretaria è intoccabile e che i riformisti se ne devono fare una ragione perché o si accodano o stanno fuori. 🔗Leggi su Ilfoglio.it