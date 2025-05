Minacce di morte per l’israeliana Yuval Raphael a Eurovision 2025

L'Eurovision 2025 è stato teatro di gravi minacce, con l'artista israeliana Yuval Raphael presa di mira. Kan Broadcasting ha denunciato un'incresciosa intimidazione alla polizia svizzera, dopo che un manifestante ha minacciato di farle del male durante una manifestazione pro-Gaza. L'accaduto solleva preoccupazioni sulla sicurezza e le tensioni politiche legate all'evento musicale europeo.

Kan Broadcasting, emittente pubblica israeliana e membro dell’Eurovision, ha sporto denuncia alla polizia svizzera dopo che un uomo ha minacciato di tagliare la gola alla cantante YuvalRaphael durante l’evento di apertura dell’Eurovision a BasileaIn un video durante una protesta pro-Gaza si vede un uomo sventolare una bandiera palestinese, indossare una kefiah, e fare il gesto di tagliare la gola e sputare verso la delegazione israelianaAlla passerella delle 37 delegazioni sul Turquoise Carpet di Basilea, in apertura dell’evento musicale, tra abiti sgargianti e scenografie europop spiccava infatti una manifestazione che contestava la partecipazione di Israele per la guerra a Gaza. In apertura della parata davanti al municipio di Basilea, una dozzina di bandiere palestinesi sventolava tra la folla, una delle quali affissa sopra una bandiera del Pride, insieme a uno striscione con la scritta “Israele: aprite i confini di Gaza. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Minacce di morte per l’israeliana Yuval Raphael a Eurovision 2025

Se ne parla anche su altri siti

Minacciata di morte all'Eurovision la cantante israeliana sopravvissuta al 7 ottobre - La cantante Yuval Raphael è sopravvissuta al massacro di Hamas il 7 ottobre 2023 al festival Nova nascondendosi sotto i cadaveri di altri giovani uccisi dai terroristi. L'artista a Basilea è stata ... 🔗ansa.it

Eurovision 2025, minacce di morte alla cantante di Israele durante la parata - Manifestanti pro-Gaza hanno insultato e minacciato Yuval Raphael, rappresentante di Israele, alla parata inaugurale dell'Eurovision. 🔗msn.com

Basilea, l'artista israeliana Yuval…" - Certe volte l'indignazione è a senso unico. E aiuta più gli indignati di tutti gli altri. Capita quindi che 72 ex concorrenti dell'Eurovision Song Contest abbiano firmato un appello (le modalità degli ... 🔗informazione.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Calcio: muore a 28 anni dopo aver avuto un collasso in una partita in Albania Raphael Dwamena

Arrivano terribili notizie dall’Albania. Raphael Dwamena, 28 anni, è morto in una partita di campionato.