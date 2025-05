Milano perché Emanuele De Maria era libero?

Milano si interroga su come Emanuele De Maria, condannato per omicidio, abbia ottenuto la libertà dopo pochi anni di carcere. La risposta risiede nelle decisioni dei giudici di sorveglianza, che hanno valutato la sua situazione e le possibilità di reinserimento, spiegando le motivazioni alla base di questa controversa scelta.

Spiegarlo non sarà facile: come è possibile che un condannato in via definitiva per omicidio, dopo solo pochi anni di reclusione, fosse libero di lavorare all'esterno del carcere? Lo hanno deciso i giudici di sorveglianza, è la risposta. Lo hanno fatto - come loro stessi hanno spiegato - in base a una serie di valutazioni e in ragione di un percorso carcerario sempre molto positivo. Ma questo non basta a placare le polemiche. 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Milano, perché Emanuele De Maria era libero?

