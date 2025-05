Milano aggressioni in hotel | ipotesi premeditazione azioni di De Maria

Un episodio sconvolgente ha scosso Milano, dove un uomo è stato protagonista di aggressioni all'interno di un hotel. Le indagini evidenziano ipotesi di premeditazione legate alle azioni di De Maria. Testimoni raccontano di un gesto drammatico: l'uomo si è lanciato dal camminamento delle terrazze del Duomo, precipitando in corso Vittorio Emanuele.

L'uomo, secondo quanto dichiarato dai testimoni, si è gettato senza esitazione dal camminamento nord delle terrazze del Duomo, cadendo dopo un volo di circa 40 metri, in corso Vittorio Emanuele, non lontano dalla Rinascente. In corso le indagini per risalire alla sua identità, si ipotizza possa essere il sospetto. Valutazioni anche sul corpo della donna, che potrebbe essere la dipendente scomparsa da venerdì