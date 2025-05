Milano a Crescenzago via Paradisi non è un paradiso I residenti | Conviviamo con rifiuti sosta selvaggia e ci sentiamo abbandonati

Milano, 13 maggio 2025 – In via Paradisi a Crescenzago, i residenti vivono un disagio quotidiano. Nonostante la vicinanza a aree verdi e mezzi pubblici, la strada si trasforma in un incubo, segnata da rifiuti abbandonati e sosta selvaggia. La denuncia di chi abita qui racconta di una comunità che si sente trascurata e abbandonata.

Milano, 13 maggio 2025 – Una strada gradevole, vicina a due aree verdi e con i mezzi di trasporto a portata di mano. In mano però al degrado, a cominciare dall’abbandono di spazzatura e il rumore a notte fonda che rende spesso impossibile dormire. È la denuncia di un residente che vive in via Paradisi, strada a senso unico fra via Padova e il Naviglio Martesana in zona Crescenzago. “Si tratta di un isolato racchiuso tra via Padova e l’alzaia del Naviglio – racconta Luca P. –. Una zona che sarebbe anche gradevole, vicina al parco Lambro e al parco della Martesana, ben servita dai mezzi pubblici e vicina ad un ingresso della tangenziale”.“Purtroppo – continua Luca P. – oltre a tutte quelle che possono essere le criticità tipiche di una zona periferica, il quadrilatero composto da via Pieri, via Padova, via Vittorelli e la Martesana, tagliato a metà da via Paradisi è ogni giorno teatro di un profondo degrado urbano. 🔗Leggi su Ilgiorno.it