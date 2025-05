Milan vs Bologna | pronostico formazioni ufficiali e ultime news sulla finale di Coppa Italia 2025

Mercoledì 14 maggio 2025, AC Milan e Bologna si affronteranno allo Stadio Olimpico di Roma nella finale di Coppa Italia, dopo che i rossoneri hanno trionfato 3-1 in campionato. Le squadre sono pronte a darsi battaglia per conquistare il prestigioso trofeo; scopriamo pronostici, formazioni ufficiali e le ultime news su questa attesissima sfida.

AC Milan e Bologna si sfidano mercoledì 14 maggio 2025 nella finale di CoppaItalia, allo Stadio Olimpico di Roma. Dopo il recente successo rossonero per 3-1 in Serie A, le due squadre si ritrovano per contendersi il trofeo.Preview Milan-Bologna: situazione attualeIl Milan arriva alla finale forte di quattro vittorie consecutive in tutte le competizioni, il miglior momento stagionale. Con il nuovo modulo impostato da Sergio Conceicao, i rossoneri hanno ritrovato fiducia e qualità, superando l’Inter con un netto 4-1 complessivo in semifinale.Il Bologna di Vincenzo Italiano, invece, ha raggiunto la finale dopo aver eliminato Monza, Atalanta ed Empoli. Nonostante il recente calo in Serie A, i rossoblù puntano a conquistare la CoppaItalia, che manca dal 1974.formazioni probabili AC Milan-BolognaMilan (3-4-2-1):Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders, Hernandez; Pulisic, Leao; JovicAssenti: Warren Bondo (infortunio alla caviglia), Riccardo Sottil (problema muscolare). 🔗Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Milan vs Bologna: pronostico, formazioni ufficiali e ultime news sulla finale di Coppa Italia 2025

