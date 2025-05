Milan Ravezzani | Boban e Maldini sapevano da subito che Cardinale …

Fabio Ravezzani, direttore di 'TeleLombardia', ha commentato le recenti dichiarazioni di Zvonimir 'Zorro' Boban riguardo al Milan e alle figure di Maldini e Cardinale. Secondo Ravezzani, Boban e Maldini avevano intuito fin dall'inizio la natura del nuovo proprietario, portando a riflessioni significative sulle scelte future della società rossonera.

Fabio Ravezzani, direttore di 'TeleLombardia', ha voluto commentare le parole di Zvonimir 'Zorro' Boban sul Milan, su Maldini e su Cardinale 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Ravezzani: “Boban e Maldini sapevano da subito che Cardinale …”

Cosa riportano altre fonti

Boban, bombe sul Milan: "Vendere Tonali follia, cacciare Maldini una vergogna. Dani Olmo era preso" - Trattative saltate, dissapori, un addio rumoroso. La breve esperienza da dirigente di Zvonimir Boban al Milan sono stati molti intensi e pieni di discussioni e incomprensioni. A rivelare importanti re ... 🔗tuttosport.com

Pagina 0 | Boban, bombe sul Milan: "Vendere Tonali follia, cacciare Maldini una vergogna. Dani Olmo era preso" - Boban, bombe sul Milan: "Vendere Tonali follia, cacciare Maldini una vergogna. Dani Olmo era preso" ... 🔗tuttosport.com

Boban: "Avevo chiuso per Dani Olmo e Szoboszlai al Milan, ma non mi diedero l'ok. Con Maldini Tonali non sarebbe mai andato via" - E` uno Zvonimir Boban pieno di curiosi retroscena legati principalmente al calciomercato e alla sua esperienza di dirigente del Milan, ma non solo, quello che si. 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

APRILIA RS660 E' LA MOTO UFFICIALE DI MILAN GAMES WEEK-X

Milan Games Week, per la sua decima, storica edizione, ha deciso di porsi una sfida grandiosa: creare il primo evento all digital in Italia dedicato ai videogiochi, all?esport e alla cultura geek in diretta su Twitch.