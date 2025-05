Milan parte la rifinitura davanti a Ibrahimovic e Moncada | discorso di Conceicao alla squadra Fofana in gruppo

Il Milan ha avviato la rifinitura al centro sportivo Vialli dell'Acquacetosa, a Roma, con la presenza di Ibrahimovic e Moncada. In un clima di emozione, il tecnico Conceicao ha tenuto un discorso motivazionale alla squadra, mentre Fofana si è unito al gruppo. Il team si prepara intensamente per la finale di Coppa, con grande entusiasmo e determinazione.

Il Milan ha cominciato il lavoro di preparazione al centro sportivo Vialli dell`Acquacetosa, in quel di Roma, in vista della finale di Coppa. 🔗Leggi su Calciomercato.com

