Milan Maignan | "Rinnovo? Arriverà il momento dove tutti potremo parlare di questa situazione"

Alla vigilia della finale di Coppa Italia contro il Bologna, il capitano del Milan, Mike Maignan, ha affrontato il tema del rinnovo del contratto. In un'intervista a SportMediaset, ha dichiarato: "Arriverà il momento in cui tutti potremo parlare di questa situazione", lasciando intendere che le discussioni sono in corso ma non ancora definitive.

