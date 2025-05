Milan Maignan | Quello che è successo prima non conta più abbiamo fame di vittorie

Il capitano del Milan, Mike Maignan, si è presentato deciso in conferenza stampa alla vigilia della finale di Coppa Italia contro il Bologna. "Quello che è successo prima non conta più, ora abbiamo fame di vittorie", ha dichiarato, esprimendo la determinazione e la carica della squadra nel perseguire il successo in questa importante sfida.

Il capitano del Milan, Mike Maignan, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della finale di Coppa Italia contro il Bologna. VOGLIA DI. 🔗Leggi su Calciomercato.com

