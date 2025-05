Milan Maignan preoccupa i tifosi | il rinnovo non è scontato

La situazione di Milan Maignan preoccupa i tifosi rossoneri: il rinnovo del contratto non è affatto scontato, come rivelano le recenti dichiarazioni del portiere francese. A sole 24 ore dalla finale di Coppa Italia tra Bologna e Milan allo Stadio Olimpico di Roma, le incertezze sul futuro del numero uno creano ansia nell'ambiente milanista.

Si tratta di una finale che può dare un senso enorme alla stagione dei rossoblù, che tornano ad alzare un trofeo dopo tantissimo tempo. Per quanto riguarda il Milan, invece, vincere il secondo trofeo stagionale potrebbe salvare un'annata ricca di difficoltà. Le emozioni, dunque, non mancheranno. Lo conferma anche Mike Maignan, che è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida.

