Milan il rinnovo di Maignan è la priorità | perderlo provoca un rischio enorme

Il rinnovo di Mike Maignan rappresenta una priorità assoluta per il Milan. La sua abilità tra i pali e il carisma che porta in squadra lo rendono un elemento imprescindibile. Perdere un portiere di tale calibro comporterebbe un rischio enorme per le ambizioni rossonere, rendendo necessaria una trattativa rapida e risolutiva.

Il rinnovo di Mike Maignan deve essere la priorità per il Milan: perdere un portiere di questo livello provoca un rischio grandissimo

