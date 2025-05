Milan il gesto non passa inosservato | cresce la tensione alla vigilia della finale di Coppa Italia

Milan si prepara alla finale di Coppa Italia contro il Bologna, ma un gesto controverso emerso dopo la partita di campionato ha alimentato la tensione. Domani sera, i rossoneri cercheranno di conquistare un trofeo che potrebbe segnare il termine di una stagione intensa. Gli occhi sono puntati su di loro, pronti a scrivere una nuova pagina di storia.

Dopo il Milan-Bologna di campionato, si è giunti allavigiliadellafinale di CoppaItalia. Un gesto, però, non è passato inosservato.La stagione del Milan si racchiude nei 90? della serata di domani. La finale di CoppaItalia contro il Bologna potrebbe dare ai rossoneri il secondo trofeo vinto nella stessa stagione, cosa che non accadeva dai tempi di Ancelotti. Un traguardo che rappresenterebbe un grande obiettivo per i rossoneri, in una stagione davvero negativa.In campionato, infatti, le cose non sono andate bene lungo tutta la stagione, con le ultime settimane che stanno però, per quanto possibile, raddrizzando la rotta. Serve un vero e proprio miracolo per il 4° posto: la matematica non condanna ancora i rossoneri, ma i diversi club che precedono il Milan rendono la risalita quasi impossibile. 🔗Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Milan, il gesto non passa inosservato: cresce la tensione alla vigilia della finale di Coppa Italia

