Milan Ibahimovic al Foro Italico | "Qui per tifare Sinner domani sarà presente per noi Siamo pronti per la finale di Coppa Italia"

Milan Ibrahimovic è al Foro Italico per tifare Jannik Sinner, ma l'attenzione è rivolta alla finale di Coppa Italia. Mercoledì sera, il Milan affronterà il Bologna in un incontro cruciale. L'atmosfera è carica di emozione e aspettative, con i rossoneri pronti a dare il massimo per conquistare il trofeo.

Il Milan si prepara a disputare, nella serata di mercoledì, la finale di Coppa Italia contro il Bologna. Un appuntamento importante per i rossoneri. 🔗Leggi su Calciomercato.com

