Milan e Bologna in mattinata al Quirinale dal Presidente Mattarella

Questa mattina, il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, accoglierà le squadre di Milan e Bologna al Quirinale in vista della finale di Coppa Italia. Un momento simbolico che sottolinea l'importanza dello sport e il ruolo unificante del calcio nella cultura italiana, in attesa di una sfida emozionante.

Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica Italiana, riceverà Milan e Bologna al Quirinale nella vigilia della finale di Coppa Italia 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan e Bologna in mattinata al Quirinale dal Presidente Mattarella

