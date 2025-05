Milan e Bologna al Quirinale Mattarella Sarà una grande finale

Il Quirinale si prepara a diventare il palcoscenico di un grande evento sportivo. Il presidente Mattarella accoglie le squadre di Milan e Bologna, in attesa della finale di Coppa Italia. Con passione e lealtà, i due club si sfideranno domani sera all'Olimpico di Roma, sotto un sole primaverile che promette emozioni intense.

Il presidente della Repubblica riceve le due squadre: "In campo con passione e lealtà" ROMA - Un sole più che primaverile, un caldo non solo atmosferico. Il calcio sbarca al Quirinale, nello specifico Milan e Bologna, protagoniste domani sera, mercoledì, all'Olimpico di Roma nella finale di Coppa It 🔗Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Milan e Bologna al Quirinale, Mattarella "Sarà una grande finale"

