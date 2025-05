Milan Conceicao | Se giochiamo con le nostre caratteristiche siamo più vicini a …

Nella vigilia della finale di Coppa Italia, il tecnico del Milan, Conceicao, esprime fiducia sulla squadra: "Se giochiamo con le nostre caratteristiche, saremo più vicini al trionfo." Domani sera, lo stadio Olimpico ospiterà l'attesa sfida contro il Bologna. Le aspettative sono alte e il sogno del trofeo è a portata di mano.

Finale di Coppa Italia, domani sera Milan e Bologna si giocheranno il trofeo nella cornice dello stadio Olimpico.

Milan: scontro in campo tra Conceição e Calabria dopo la vittoria sul Parma

Nonostante la vittoria in rimonta per 3-2 contro il Parma a San Siro, decisa da un gol in pieno recupero di Chukwueze, l'attenzione si è focalizzata su un acceso confronto tra l'allenatore Sergio Conceição e il capitano Davide Calabria.