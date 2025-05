Milan Conceicao | "Viviamo di risultati la pressione in questo club è normale"

Sergio Conceicao, allenatore del Milan, affronta la conferenza stampa pre-finale di Coppa Italia contro il Bologna, sottolineando l'importanza dei risultati e la pressione che caratterizza il club rossonero. Con un mix di determinazione e consapevolezza, il tecnico esprime il suo entusiasmo per la sfida imminente, evidenziando il fascino di competere per un trofeo prestigioso.

Il tecnico del Milan, Sergio Conceicao, parla in conferenza stampa alla vigilia della finale di coppa Italia contro il Bologna.Avverte più fascino. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Milan, Conceicao: "Credo all'Europa? Contano i risultati"

Sulla difesa a tre: "Anche durante la pausa nazionali abbiamo lavorato a questo sistema, poi non abbiamo avuto tempo di provarla. Ho avuto delle buone sensazioni, ho visto una squadra solida e ..."

Conceicao Milan, Moncada fa chiarezza sul suo futuro: «Siamo soddisfatti, guardiamo oltre ai semplici risultati» - Intervenuto a DAZN prima di Venezia-Milan ... di Sergio Conceicao. PAROLE – «Allenatore? Siamo molto contenti, in questi mesi il mister ha portato qualcosa di importante a Milanello. Lavoriamo bene ...

Milan: scontro in campo tra Conceição e Calabria dopo la vittoria sul Parma

Nonostante la vittoria in rimonta per 3-2 contro il Parma a San Siro, decisa da un gol in pieno recupero di Chukwueze, l'attenzione si è focalizzata su un acceso confronto tra l'allenatore Sergio Conceição e il capitano Davide Calabria.