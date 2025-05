Milan Conceicao | "Viviamo di risultati la pressione in questo club è normale Sul ballottaggio Jovic-Gimenez e Leao…

Sergio Conceicao, allenatore del Milan, si esprime in conferenza stampa alla vigilia della finale di Coppa Italia contro il Bologna. Sottolinea l'importanza dei risultati e la pressione che caratterizza il club, commentando anche il ballottaggio tra Jovic, Gimenez e Leão. La tensione è alta, ma il fascino della sfida è innegabile.

Il tecnico del Milan, Sergio Conceicao, parla in conferenza stampa alla vigilia della finale di coppa Italia contro il Bologna.Avverte più fascino. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Conceicao Milan, Moncada fa chiarezza sul suo futuro: «Siamo soddisfatti, guardiamo oltre ai semplici risultati» - Intervenuto a DAZN prima di Venezia-Milan ... di Sergio Conceicao. PAROLE – «Allenatore? Siamo molto contenti, in questi mesi il mister ha portato qualcosa di importante a Milanello. Lavoriamo bene ... 🔗milannews24.com

Milan: scontro in campo tra Conceição e Calabria dopo la vittoria sul Parma

Nonostante la vittoria in rimonta per 3-2 contro il Parma a San Siro, decisa da un gol in pieno recupero di Chukwueze, l'attenzione si è focalizzata su un acceso confronto tra l'allenatore Sergio Conceição e il capitano Davide Calabria.