Milan Conceicao | "La pressione in questo club è normale si parla tanto e troppo Fofana in dubbio

In attesa della finale di Coppa Italia contro il Bologna, il tecnico del Milan, Sergio Conceicao, affronta le sfide legate alla pressione del club. "È normale parlarne, ma il fascino di questa competizione è unico", afferma, mentre la situazione di Fofana rimane incerta. L'attenzione è alta, con le aspettative che crescono in vista dell'importante incontro.

Il tecnico del Milan, Sergio Conceicao, parla in conferenza stampa alla vigilia della finale di coppa Italia contro il Bologna.Avverte più fascino. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Milan: scontro in campo tra Conceição e Calabria dopo la vittoria sul Parma

Nonostante la vittoria in rimonta per 3-2 contro il Parma a San Siro, decisa da un gol in pieno recupero di Chukwueze, l'attenzione si è focalizzata su un acceso confronto tra l'allenatore Sergio Conceição e il capitano Davide Calabria.