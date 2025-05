Milan-Conceicao il verdetto dopo la finale | il portoghese pronto a svuotare il sacco

Milan e Bologna si preparano a battagliare per la Coppa Italia, con Sergio Conceicao pronto a rivelare il suo futuro dopo la finale di Roma. Le ultime indiscrezioni e le aspettative sulla sfida mettono in luce la febbrile attesa per un verdetto che potrebbe rivoluzionare il destino del tecnico portoghese.

Le ultime sul futuro del tecnico portoghese a poche ore dalla finale di Roma, contro i rossoblu di Vincenzo ItalianoOggi è vigilia di Coppa Italia per il Milan di Sergio Conceicao. Mercoledì allo stadio Olimpico di Roma, i rossoneri saranno chiamati ad affrontare il Bologna di Vincenzo Italiano, per l’ultimo atto della competizione. Milan-Conceicao, il verdettodopo la finale: il portoghesepronto a svuotare il sacco (LaPresse) – Calciomercato.itVincere, alzando al cielo il trofeo, renderebbe certamente meno amara una stagione alquanto deludente. La mancata qualificazione in Champions League è difficile da digerire. Ormai, d’altronde, manca solo la matematica a condannare il Diavolo e arrivare al quarto posto resta davvero utopistico.Però, come detto, ancora non c’è la certezza assoluta e questo porterà il Milan a non ritenere conclusa la stagione mercoledì sera dopo la finale di Coppa Italia. 🔗Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Milan-Conceicao, il verdetto dopo la finale: il portoghese pronto a svuotare il sacco

Ne parlano su altre fonti

Milan-Conceicao, il verdetto dopo la finale: il portoghese pronto a svuotare il sacco - Le ultime sul futuro del tecnico portoghese a poche ore dalla finale di Roma, contro i rossoblu di Vincenzo Italiano ... 🔗calciomercato.it

Milan, Conceição: "Finale di Coppa Italia? Non ci pensiamo, testa al Genoa". Su Theo e Leao... - Le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico rossonero alla vigilia della trasferta del 'Ferraris' contro i rossoblù di Vieira: i dettagli ... 🔗msn.com

Milan, Conceicao: “Non abbiamo ancora fatto niente, dobbiamo vincere la finale. Jovic? Ha perso qualche chilo” - Sergio Conceicao ha parlato dopo la vittoria del Milan sull’Inter ... poi quando arriverà la finale saremo contenti di farla. Non è che l’abbiamo già vinta. Io sono lo stesso allenatore ... 🔗calciomercato.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Milan: scontro in campo tra Conceição e Calabria dopo la vittoria sul Parma

Nonostante la vittoria in rimonta per 3-2 contro il Parma a San Siro, decisa da un gol in pieno recupero di Chukwueze, l'attenzione si è focalizzata su un acceso confronto tra l'allenatore Sergio Conceição e il capitano Davide Calabria.