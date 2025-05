Il Milan si prepara a una rivoluzione estiva, con l'uscita di scena di Kyle Walker tra i protagonisti. Moncada e Ibrahimovic sono già al lavoro per portare a casa un giovane difensore di talento. Con molti cambiamenti in vista, il club rossonero è pronto a ridefinire la propria identità in campo.

Il Milan farà una grande rivoluzione in estate, e tra i partenti sembra esserci pure Kyla Walker. Ma Moncada e Ibrahimovic hanno già messo gli occhi su un altro difensore di talento (e più giovane). Che ci saranno molti cambiamenti nella rosa rossonera, la prossima estate, è praticamente certo, ma i tifosi attendono ancora di capire quali saranno. Dopo questa annata molto deludente, il Milan prepara un grande rinnovamento, che partirà dai vertici della società per arrivare fino ai giocatori in campo. E ovviamente coinvolgerà anche la panchina, dato che le probabilità di conferma di Sergio Conceiçao sono molto basse. Milan, cambio in difesa: Walker addio e colpo in entrata. (LaPresse) TvPlay.it Anche se dovesse conquistare la Coppa Italia (e quindi un posto in Europa per la prossima stagione), il tecnico lusitano non sembra infatti destinato a rimanere a Milano. 🔗Leggi su Tvplay.it