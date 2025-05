Milan-Bologna una finale senza Cardinale | è rimasto negli U S A

Milan e Bologna si preparano a sfidarsi nella finale di Coppa Italia, ma l'assenza di Gerry Cardinale, proprietario del club rossonero, si farà sentire: il patron resterà negli USA invece di essere presente a Roma. Un'assenza che apre interrogativi sul futuro strategico del Milan in un momento cruciale della stagione.

Gerry Cardinale, proprietario del club di Via Aldo Rossi, seguirà la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna in patria anziché a Roma 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Bologna, una finale senza Cardinale: è rimasto negli U.S.A.

