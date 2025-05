Milan-Bologna tanti ex calciatori in tribuna | presente anche Baggio

Domani sera, lo stadio 'Olimpico' di Roma sarà il palcoscenico di una finale di Coppa Italia che vedrà il Milan opposto al Bologna. Tra i tanti ex calciatori presenti in tribuna, spicca Roberto Baggio, doppio ex delle due squadre, pronto a vivere un emozionante match dai suoi posti privilegiati.

Roberto Baggio, doppio ex di Milan e Bologna, sarà domani sera sugli spalti dello stadio 'Olimpico' di Roma per la finale di Coppa Italia 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Bologna, tanti ex calciatori in tribuna: presente anche Baggio

