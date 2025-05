Milan-Bologna Mattarella | Non andate ai rigori | VIDEO

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha accolto al Quirinale i calciatori e i dirigenti di Milan e Bologna, in un incontro che celebra il calcio italiano. Tra momenti di entusiasmo e spirito sportivo, si è raccomandato di non lasciare la decisione alla sorte dei rigori, enfatizzando l’importanza del gioco e della determinazione.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale i calciatori, i dirigenti e gli staff tecnici di Milan e Bologna che mercoledì 14 maggio si affronteranno allo Stadio Olimpico di Roma per la finale di Coppa Italia.

