Milan-Bologna l’orgoglio di Italiano e l’indizio su Castro E De Silvestri si emoziona su Mihajlovic

Alla vigilia della finalissima contro il Porto, il Bologna è pronto a vivere un momento storico. Castro e De Silvestri, in conferenza stampa, esprimono la loro emozione per Mihajlovic e parlano dell'importanza di questa sfida. Dopo l’incontro con Mattarella, l'orgoglio italiano si fa sentire e la squadra mira a scrivere una nuova pagina nella capitale.

Alla vigilia della finalissima contro Conceicao, il tecnico e il capitano rossoblù intervengono in conferenza stampaCi siamo. Il Bologna vuole scrivere la storia nella capitale, dopo le emozioni dell’incontro con Mattarella in Quirinale, non leggerla. Tanto per citare Antonio Conte, insomma. L’emozione rossoblù è alle stelle, come testimoniano i volti e le parole di Vincenzo Italiano e Lorenzo De Silvestri.Vincenzo Italiano – calciomercato.itAd aprire la conferenza stampa il tecnico rossoblù: “La viviamo con grande entusiasmo, questo ci ha portato in coppa, con il Dall’Ara gremito in semifinale, con tutta questa gente che si muoverà all’Olimpico per una grande partita. Dopo 51 anni il Bologna disputa un’altra partita così importante, che vale un trofeo del genere, domani tutti insieme cercheremo di fare un altro passo verso la storia. 🔗Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Milan-Bologna, l’orgoglio di Italiano e l’indizio su Castro. E De Silvestri si emoziona su Mihajlovic

Approfondimenti da altre fonti

Milan-Bologna, l’orgoglio di Italiano e l’indizio su Castro. E De Silvestri si emoziona su Mihajlovic - Alla vigilia della finale di Coppa Italia col Milan, il tecnico del Bologna Italiano e il capitano De Silvestri in conferenza stampa ... 🔗calciomercato.it

Italiano sfodera l’orgoglio prima di Milan-Bologna: “Non era in programma che fossimo qui” - Il Bologna vola sulle ali dell'entusiasmo e domani sarà accompagnato all'Olimpico da 30mila tifosi: "Vedo gli sguardi dei ragazzi e come preparano ... 🔗fanpage.it

Milan-Bologna 3-1, Gimenez e Pulisic rimontano il gol di Orsolini: per i rossoblù la Champions si allontana - E Chukwueze, che prende il posto di Jimenez, è un diavolo scatenato, imprendibile su entrambe le corsie per gli attoniti discepoli di Italiano e mette il piede in tutte e tre le azioni decisive. 🔗corriere.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Maltempo a Bologna: rinviata Bologna-Milan per allerta meteo

La partita Bologna-Milan, valida per la nona giornata di Serie A e originariamente programmata per sabato 26 ottobre 2024 alle ore 18:00 presso lo stadio Renato Dall’Ara, è stata ufficialmente rinviata a causa del maltempo.