Milan-Bologna l’allenamento di rifinitura | le immagini significative | PM Video

Alla vigilia della finale di Coppa Italia, il Milan di Sérgio Conceição si prepara intensamente con un allenamento di rifinitura. Nel centro sportivo 'Giulio Onesti', i rossoneri perfezionano la loro strategia per affrontare il Bologna. Scopri le immagini significative e il video del nostro Stefano Bressi che cattura l'atmosfera carica di adrenalina.

Inizia l'allenamento di rifinitura alla vigilia della finale di Coppa Italia fra Milan e Bologna: ecco il Video del nostro Stefano BressiÈ in corso, nel centro sportivo 'Giulio Onesti', l'allenamento di rifinitura dei rossoneri di Sérgio Conceição in vista di Milan-Bologna, partita valevole per la finale della Coppa Italia 20242'25 in programma domani sera, alle ore 21:00, allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco il Video del nostro inviato Stefano Bressi 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Bologna, l’allenamento di rifinitura: le immagini significative | PM Video

I rossoblù in campo per l’ultimo allenamento prima dell’appuntamento con la storia contro il Milan - Il Bologna in campo per l'ultimo allenamento prima dell'appuntamento con la storia in finale di Coppa Italia contro il Milan ... 🔗calciomercato.it

Bologna, oggi sessione di rifinitura alle ore 11: da capire le condizioni di due calciatori - Il sito ufficiale del Bologna, avversario del Milan il 9 maggio in campionato e il 14 maggio nella finale di Coppa Italia, ieri ha pubblicato il racconto dell'allenamento della squadra di ... 🔗milannews.it

