Milan-Bologna Italiano | Affrontiamo dei campioni Ai ragazzi ho detto … | PM News

Nella conferenza stampa LIVE, Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, ha preparato i suoi ragazzi ad affrontare i campioni del Milan nella finale di Coppa Italia. Con determinazione e l'energia tipica dei suoi ragazzi, Italiano ha condiviso le sue aspettative e la strategia per affrontare questa storica sfida. I tifosi aspettano con ansia il grande match!

La conferenza stampa LIVE di Vincenzo Italiano, allenatore dei rossoblu, alla vigilia della finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Bologna, Italiano: “Affrontiamo dei campioni. Ai ragazzi ho detto …” | PM News

Cosa riportano altre fonti

Milan Bologna 3-1, Italiano nel post partita: «Fino al pari c’è stato un bel Bologna. In finale dobbiamo comportarci così» - Milan Bologna 3-1, Italiano nel post partita ... Non devi farti prendere dall’effetto Stadio e dai campioni che loro hanno a disposizione. Sbagliare poco e rimanere in partita». 🔗calcionews24.com

Milan-Bologna, parole dagli spogliatoi, Conceição e Italiano tra rimpianti e obiettivi - Dopo il 3-1 rossonero a San Siro, Conceição elogia la reazione del Milan e guarda alla finale, mentre Italiano ammette il blackout che ha condizionato il Bologna dopo l’iniziale vantaggio di Orsolini. 🔗milano.cityrumors.it

Milan-Bologna: Conceiçao punta su Felix e Jimenez, Italiano si affida ancora a Dallinga - Anche in vista della sfida dell’Olimpico, quindi, stasera i tecnici Sergio Conceicao e Vincenzo Italiano cercheranno con tutta probabilità di centellinare minuziosamente le forze dei loro uomini ... 🔗sport.quotidiano.net

Potrebbe interessarti su Zazoom

Maltempo a Bologna: rinviata Bologna-Milan per allerta meteo

La partita Bologna-Milan, valida per la nona giornata di Serie A e originariamente programmata per sabato 26 ottobre 2024 alle ore 18:00 presso lo stadio Renato Dall’Ara, è stata ufficialmente rinviata a causa del maltempo.