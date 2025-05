Milan-Bologna Italiano | Affrontiamo dei campioni Ai ragazzi ho detto … | LIVE News

In vista della finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna, l'allenatore dei rossoblù, Vincenzo Italiano, si prepara a guidare la squadra in un match di grande tensione. Durante la conferenza stampa LIVE, ha condiviso il suo messaggio motivazionale ai ragazzi, sottolineando l'importanza di affrontare con grinta i campioni avversari. Segui le ultime news sulla partita!

La conferenza stampa LIVE di Vincenzo Italiano, allenatore dei rossoblu, alla vigilia della finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Bologna, Italiano: “Affrontiamo dei campioni. Ai ragazzi ho detto …” | LIVE News

Potrebbe interessarti su Zazoom

Maltempo a Bologna: rinviata Bologna-Milan per allerta meteo

La partita Bologna-Milan, valida per la nona giornata di Serie A e originariamente programmata per sabato 26 ottobre 2024 alle ore 18:00 presso lo stadio Renato Dall’Ara, è stata ufficialmente rinviata a causa del maltempo.