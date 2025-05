Milan-Bologna il pronostico di Coppa Italia | finale equilibrata ipotesi supplementari?

Domani, allo Stadio Olimpico, Milan e Bologna si sfideranno in una finale di Coppa Italia attesa e equilibrata. Entrambe le squadre ambiscono a un trofeo che manca da tempo: il Milan non trionfa dal 2003, mentre il Bologna cerca la rivincita. L'ipotesi di supplementari è concreta, rendendo la partita ancora più avvincente.

È quasi tutto pronto allo Stadio Olimpico per la finale di CoppaItalia, che domani vedrà affrontarsi, nella Capitale, Milan e Bologna. Le due formazioni andranno a caccia di un trofeo che da entrambe le parti manca da diversi anni: per i rossoneri l’ultimo successo risale al 2003, mentre per i felsinei addirittura dal 1974. Tra Conceicao ed Italiano si tratterà del secondo faccia a faccia in pochi giorni, dopo che venerdì scorso il Diavolo si è imposto 3-1 in campionato.Il percorso di Milan e BolognaMilan che in questa stagione ha fatto il proprio esordio in CoppaItalia contro il Sassuolo, battuto nettamente per 6-1 negli ottavi di finale, prima di superare nel turno successivo la Roma, eliminata con il punteggio di 3-1. Per approdare all’ultimo atto, i rossoneri hanno dovuto superare lo scoglio del derby con l’Inter, in una semifinale nella quale dopo il pareggio dell’andata, la formazione di Conceicao ha vinto nettamente per 3-0 al ritorno, staccando il pass per lo Stadio Olimpico. 🔗Leggi su Sololaroma.it