Milan-Bologna finale Coppa Italia | il programma della vigilia rossoblu

In vista della finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna, il programma della vigilia per i rossoblu di Vincenzo Italiano è ricco di preparativi. Dall'allenamento al confronto con i media, ogni dettaglio è curato per affrontare al meglio questa sfida decisiva. Scopriamo insieme cosa attende il Bologna nella giornata antecedente alla grande partita.

Ecco il programmadellavigilia di Milan-Bologna, finale di CoppaItalia, per i rossoblu di Vincenzo Italiano: allenamento e conferenza 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Bologna, finale Coppa Italia: il programma della vigilia rossoblu

