Roberto Donadoni, ex calciatore rossonero, ha commentato la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna, sottolineando che non ci sono reali favorite. In particolare, ha detto la sua su Conceicao e sulle eventuali dinamiche di gioco che potrebbero venire in gioco qualora entrasse in campo. Una sfida che si preannuncia avvincente.

Roberto Donadoni, ex calciatore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Bologna, Donadoni: “Nessuna favorita. Conceicao? Se subentri …”

