Milan-Bologna De Silvestri | Mihajlovic ci ha fatto crescere come uomini | PM News

Lorenzo De Silvestri, difensore del Bologna, parla in conferenza stampa alla vigilia della finale di Coppa Italia contro il Milan. Sottolinea l'importanza di Sinisa Mihajlovic nella crescita personale e professionale dei giocatori. Le sue parole riflettono l’intensità e il valore dell’esperienza condivisa, in un match che promette emozioni forti. Segui la diretta su PM News.

La conferenza stampa LIVE di Lorenzo De Silvestri, difensore rossoblu, alla vigilia della finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna

Bologna, De Silvestri: "Abbiamo battuto tanti record, giochiamo per vincere" - Continua il conto alla rovescia verso la finale di Coppa Italia. Quest'anno si sfideranno il Bologna di Vincenzo Italiano e il Milan di Sérgio Conceição. L'appuntamento è fissato mercoledì 14 maggio

Le pagelle di Milan-Bologna 3-1: Gimenez un ciclone, garanzia Pulisic, male Lucumì e De Silvestri - Milan-Bologna, match valido come anticipo della 36ª giornata di Serie A, è terminato con il punteggio di 2-1.

Bologna, De Silvestri ricorda Mihajlovic: "La nostra storia parte da Sinisa" - Una storia di calcio di quelle che sanno emozionare. Il Bologna è veramente partito dal basso e anno dopo anno sta cercando di stabilizzarsi con costanza nelle zone alte della classifiche.

