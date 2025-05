Milan-Bologna Conceiçao vs Italiano atto terzo | in palio c'è anche il futuro

Milan-Bologna, Conceição vs Italiano: atto terzo di una sfida che va oltre il campo. In palio c'è il futuro delle due squadre, entrambe alla ricerca di riscatto e contratti rinnovati. Per entrambi gli allenatori, un’occasione unica, destinata a cambiare il volto della stagione e a scrivere una nuova pagina nella loro carriera.

Per entrambi si tratta di una prima volta. Destinata in qualche modo a cambiare il volto della stagione delle rispettive squadre, ma anche di.

