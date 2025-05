Milan-Bologna Conceicao sulle orme di Ancelotti | e sul futuro la dirigenza …

Sérgio Conceição, alla guida del Bologna, si trova a un passo da un traguardo importante. Con una vittoria in Milan-Bologna, potrebbe eguagliare Carlo Ancelotti in una speciale classifica di allenatori. Intanto, la dirigenza sta valutando il futuro, tra progetti ambiziosi e strategia a lungo termine. Sarà una sfida decisiva per entrambe le squadre.

Sérgio Conceicao potrebbe raggiungere Carlo Ancelotti in una speciale classifica in caso di successo in Milan-Bologna: e sul futuro . 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Bologna, Conceicao sulle orme di Ancelotti: e sul futuro la dirigenza …

Cosa riportano altre fonti

Milan-Bologna, la finale di Coppa Italia: probabili formazioni, dove vederla in chiaro (tv e streaming), orario e arbitro - Il giorno tanto atteso è arrivato, allo stadio Olimpico di Roma mercoledì sera va in scena la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna, remake della partita di campionato di ... 🔗msn.com

Conceicao spiazza dopo Milan Bologna: «Non abbiamo fatto una grande partita. Il mio futuro? Al momento giusto parlerò» - L'allenatore del Milan soddisfatto per il risultato non si sbilancia sul suo futuro. L'ad Furlani gli conferma la fiducia: «Sta lavorando bene» ... 🔗msn.com

Milan-Bologna, probabili formazioni: le scelte di Conceiçao e di Italiano - Questa sera andrà in scena l’antipasto della finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna: andiamo a scoprire che strategia adotteranno i due allenatori. L’anticipo della trentaseiesima giornata di Seri ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Maltempo a Bologna: rinviata Bologna-Milan per allerta meteo

La partita Bologna-Milan, valida per la nona giornata di Serie A e originariamente programmata per sabato 26 ottobre 2024 alle ore 18:00 presso lo stadio Renato Dall’Ara, è stata ufficialmente rinviata a causa del maltempo.