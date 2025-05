Milan-Bologna come sta Fofana? Le ultime dall’allenamento | PM NEWS

Domani sera, Milan e Bologna si sfideranno per la finale di Coppa Italia allo stadio Olimpico, in una partita attesa da fan e giocatori. Scopriamo le ultime notizie dall'allenamento, con particolare attenzione alla situazione di Fofana, che potrebbe avere un ruolo decisivo in questo match cruciale. Tensioni e aspettative sono alle stelle!

Finale di Coppa Italia, domani sera Milan e Bologna si giocheranno il trofeo nella cornice dello stadio Olimpico. Le ultime su Fofana 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Bologna, come sta Fofana? Le ultime dall’allenamento | PM NEWS

Ne parlano su altre fonti

Milan-Bologna, Abraham recuperato. Fofana, Bondo e Sottil out - Nel video le ultime notizie dal nostro inviato a Milanello Peppe Di Stefano dopo l'allenamento dei rossoneri in vista di Milan-Bologna, una prova generale prima della finale di Coppa Italia. Abraham h ... 🔗sport.sky.it

Milan-Bologna, probabili formazioni: Fofana out per un'infiammazione al piede, il francese non è a rischio per la finale - Non ci sarà Fofana venerdì 9 maggio nella sfida di campionato a San Siro contro il Bologna, ma ad oggi il centrocampista francese non è a rischio per la finalissima di ... 🔗msn.com

Milan-Bologna, niente turnover per Conceiçao: Loftus-Cheek e Joao Felix per Fofana (infortunato) e Rafael Leao (squalificato) - Non ci sarà turnover nel Milan che Sergio Conceiçao manderà in campo stasera contro il Bologna, nell’anticipo della 36° giornata di campionato, a cinque giorni ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Maltempo a Bologna: rinviata Bologna-Milan per allerta meteo

La partita Bologna-Milan, valida per la nona giornata di Serie A e originariamente programmata per sabato 26 ottobre 2024 alle ore 18:00 presso lo stadio Renato Dall’Ara, è stata ufficialmente rinviata a causa del maltempo.