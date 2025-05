Milan al Quirinale da Mattarella | domani finale di Coppa Italia Video

Domani si svolgerà la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna. I rossoneri hanno già fatto visita al Presidente Sergio Mattarella al Quirinale, un incontro che precede l’attesissimo match. Scopri tutti i dettagli e il video della cerimonia che segna un momento importante per il club milanese!

domani finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna: i rossoneri sono arrivati una mezzora fa al Quirinale dal Presidente Sergio Mattarella

Il Milan e il Bologna si preparano per la finale della Coppa Italia che si terrà domani, mercoledì 14 maggio, a Roma alle 21. Oggi, alla vigilia della grande sfida tanto attesa da tutti i tifosi, i

Il Milan e il Bologna si preparano per la finale della Coppa Italia che si terrà domani, mercoledì 14 maggio, a Roma alle 21. Oggi, alla vigilia della grande sfida tanto attesa da tutti i tifosi, i

Bologna e Milan si affrontano nella finale di Coppa Italia, con il saluto di Mattarella e l'accesso all'Europa League in palio.

