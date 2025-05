Migranti la stretta del laburista Starmer | Non diventeremo un’isola di stranieri Chi arriva dovrà già sapere l’ìnglese

Il Primo Ministro britannico Keir Starmer ha presentato una nuova stretta sul piano d'immigrazione, sottolineando la necessità di un controllo più rigoroso dei confini. Durante una conferenza stampa, ha affermato che chi arriva in Gran Bretagna dovrà essere già in grado di parlare inglese, per evitare che il Paese diventi "un'isola di stranieri".

Il primo ministro britannico Keir Starmer ha annunciato un nuova stretta al piano sull’immigrazione. Un bagno di realtà. Durante una conferenza stampa, ha affermato che è arrivato il momento di “riprendere finalmente il controllo dei confini della Gran Bretagna”. Il piano prevede un rafforzamento dei controlli su tutte le aree del sistema di immigrazione: inclusi i visti per lavoro, ricongiungimento familiare e studio. Starmer ha sottolineato la necessità di un approccio più rigoroso per ridurre l’immigrazione irregolare. Il leader laburista non ha esitato a liquidare le politiche delle frontiere aperte. Politica che ha definito uno «squallido capitolo» da chiudere quanto prima. Per evitare di trasformare il Regno Unito in «un’isola di stranieri». Parole pesanti seguite da una proposta di legge destinata a inasprire le ll’accoglienza e a scoraggiare i nuovi arrivi. 🔗Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Migranti, la stretta del laburista Starmer: “Non diventeremo un’isola di stranieri. Chi arriva dovrà già sapere l’ìnglese”

