Migranti 70 sbarcati a Lampedusa | 8 500 euro a testa per la traversata

Nella notte, 70 migranti sono sbarcati al molo Favarolo di Lampedusa dopo un pericoloso viaggio dalla Libia. Hanno rivelato di aver pagato 8.500 euro a testa per la traversata, un prezzo che testimonia le difficoltà e i rischi affrontati nella speranza di un futuro migliore. La situazione continua a destare preoccupazione e necessità di interventi umanitari.

Partiti dalla Libia, sono giunti durante la notte al molo Favarolo di Lampedusa e hanno riferito di aver pagato 8.500 euro a testa per la traversata 🔗Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Migranti, 70 sbarcati a Lampedusa: 8.500 euro a testa per la traversata

Se ne parla anche su altri siti

Lampedusa, sbarcati 57 migranti: ci sono tre cadaveri, due sono bambini - Nella notte, a Lampedusa sono sbarcati altri 236 migranti a bordo di tre diverse imbarcazioni. A soccorrerli sono state le motovedette Cp312 e Cp319 della guardia costiera e una unità dell’assetto ... 🔗livesicilia.it

Tragedia in mare: sbarco di migranti a Lampedusa e dramma umano - Nella notte scorsa, Lampedusa ha vissuto un nuovo dramma legato all’immigrazione. Cinquantasette migranti, soccorsi dalla nave Nadir della Ong tedesca ResQship, sono sbarcati sull’isola. Questo evento ... 🔗notizie.it

Quasi 300 migranti sbarcati a Lampedusa: tre morti “di fame e sete”, anche bambini di 2 anni - Il gommone è partito mercoledì notte dalla città libica di Zawiya. Un uomo e due minori deceduti sono stati portati al porto dalla ong Nadir ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

MSI Black Weeks: fino a 600 euro di sconto su selezione laptop

In occasione delle MSI Black Weeks (dal 16 al 30 Novembre 2020) sono molteplici e allettanti le possibilit? di far proprio uno dei tanti laptop MSI disponibili in quantit? limitata e con sconti fino a 600 euro.